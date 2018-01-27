'Havlama cinayeti' şüphelisi tutuklandı, aile köpekle apartmandan taşındı

Tarık ARSLAN-Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın Mudanya ilçesinde, yöneticiliğini yaptığı apartmanda, havlayan köpeğinden şikâyetçi olan bina sakini Ali Çelik (33) ile kayınpederi Hilmi Şen\'i (55) tabanca ile vurarak öldürüp, başka apartmandan H.U.\'yu yaralayan Hacı Murat Konuk (38), çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Cezaevine gönderilen Konuk\'un ailesi ise eşyalarıyla birlikte köpeği de yanına alarak Bursa\'ya taşındı.

Olay, önceki gece, Mudanya\'nın Güzelyalı Mahallesi\'nde meydana geldi. Kayınpederi emekli Hilmi Şen ile beraber yaşayan 1 çocuk babası, gıda sektörü çalışanı Ali Çelik, iddiaya göre, apartman yöneticisi Hacı Murat Konuk\'un alt kattaki dairesine geldi. Çelik, Konuk\'a havlayan köpeğinin çevreyi rahatsız ettiğini söyleyerek, \"Sitenin bahçesinde bulunan köpeğiniz, sürekli havlıyor. Küçük olan çocuğum, evde korkudan uyuyamıyor. Bir çözüm bulun\" dedi. Bu sırada, ikili arasında tartışma çıktı ve kısa sürede kavgaya dönüştü. Hacı Murat Konuk, Ali Çelik ve kavga sesini duyup, alt kata inen Hilmi Şen\'i bulundurma ruhsatlı tabancasıyla vurdu. Çelik, olay yerinde yaşamını yitirirken, Şen ise komşuların çağırdığı ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Şen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay sırasında, aynı kattan geçen bir başka apartman sakini H.U. da kendisine isabet eden kurşunla yaralandı. Hastaneye kaldırılan H.U.\'nun tedavisinin sürdüğü belirtildi. Ali Çelik ile kayınpederi Hilmi Şen\'in cenazeleri dün toprağa verildi.

Olay sonrası yakalanan Hacı Murat Konuk, poliste verdiği ifadesinde, \"Ali Çelik beni telefon ile arayıp, köpeğin havlamasından duyduğu rahatsızlığı sert bir dille söyledi. Aramızda tartışma çıktı. Sonra binaya gelip bana hakarete devam edince elimi kana buladım\" dedi. Polisteki sorgusundan sonra dün \'Adam öldürmek\' ve \'Adam yaralamak\' suçlarından adliyeye sevk edilen Hacı Murat Konuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Konuk\'un ailesi ise dün gece eşyalarını ve köpeği yanlarına alarak apartmandan ayrılıp, Bursa\'daki evlerine taşındı.

Mudanya Cumhuriyet Savcılığı\'nın olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.



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