Havayolundan işitme engelli modele tepki çeken muamele

Kendisini “akışkan cinsiyetli” olarak tanımlayan işitme engelli erkek model Nyle Di Marco, bir havayolu şirketi tarafından tepki bir muameleye maruz kaldı.

Geçen salı günü ABD’de yaşanan olayda Nyle DiMarco’nun uçağı havalimanına iniş yapmış ve modelin yolculuğu sonlanmıştı. Uçaktan çıkmak için çıkışa doğru ilerleyen Nyle DiMarco’yu havalimanında çalışan bir personel, elinde isminin yazılı olduğu bir kartla karşıladı. Personel beraberinde tekerlekli sandalye de getirmişti.

Tekerlekli sandalyeye bir anlam veremeyen Nyle DiMarco, Twitter hesabında "Havalimanında işitme engelli olmak tekerlekli sandalyeye ihtiyacım olduğunu anlamına geliyor" sözlerini söylediği videoyu Twitter hesabından paylaştı.

Çok sayıda kullanıcı işitme engeli olan modele tekerlekli sandalye hizmeti sunulmasına bir anlam veremedi ve hava yolu şirketinin bu davranışına tepki gösterdi.

Olayın ardından hava yolu şirketi bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Nyle DiMarco’dan özür dilendi.