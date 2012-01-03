-Havayolu yolcu sayısında rekor ANKARA (A.A) - 03.01.2012 - Havayolu taşımacığılında yeni bir rekor kırıldı. Türkiye'de 2011 yılında havayolu ile seyahat edenlerin sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 14,4 artarak, 118 milyonu geçti. Devlet Hava Meydanları İşletmelerinin (DHMİ) 2011 yılı sonu istatistiklerine göre, havalimanı ve havaalanlarından 2011 yılında, 118 milyon 425 bin 633 yolcu hizmet aldı. Bir önceki yıla oranla havayolu yolcu sayısında yüzde 14,4 artış gerçekleşti. 2011 yılı sonu itibariyle, iç hat yolcu trafiği yüzde 15,3 artışla 58 milyon 329 bin 262, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 13 artışla 59 milyon 18 bin 318 olurken, direk transit yolcu trafiği yüzde 46,5 artışla 1 milyon 78 bin 53 oldu. Bir önceki yıla göre uçak trafiği; iç hatlarda yüzde 16,8 artışla 581 bin 271, dış hatlarda ise yüzde 9,2 artışla 460 bin 218 oldu. Hizmet verilen toplam uçak trafiği 290 bin 346 üst geçiş trafiği (overflight) ile birlikte 1 milyon 331 bin 835 olarak gerçekleşti. Yolcu ve uçak trafiğindeki artışlara paralel olarak, 2011 yılı sonu itibariyle yüzde 10,3 artışla 2 milyon 229 bin 285 ton yük (Kargo+Posta+Bagaj) taşımacılığı yapıldı. -İstanbul Atatürk Havalimanı liderliğini korudu- 2011 Yılı sonu yolcu sıralamalarında İstanbul Atatürk Havalimanı liderliğini korudu. 2011 yılı sonu (12 aylık) iç hat yolcu trafiğine göre yapılan sıralamada; İstanbul Atatürk Havalimanı (13 milyon 604 bin 352 iç hat yolcu ile) birinci, Sabiha Gökçen Havalimanı ( 8 milyon 555 bin 793 iç hat yolcu ile) ikinci, Ankara Esenboğa Havalimanı (7 milyon 133 bin 146 iç hat yolcu ile) üçüncü oldu. Dış hat yolcu trafiğinde ise birinci sırada yine İstanbul Atatürk Havalimanı (23 milyon 847 bin 835 dış hat yolcu ile), ikinci sırada Antalya Havalimanı (20 milyon 558 bin 851 dış hat yolcu ile), üçüncü sırada ise İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (4 milyon 193 bin 437 dış hat yolcu ile) yer aldı.