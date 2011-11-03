-Havayolu yolcu sayısı yüzde 14,2 arttı ANKARA (A.A) - 03.11.2011 - Türkiye genelinde bu yılın Ocak-Eylül döneminde havayolu yolcu sayısı geçen senenin aynı dönemine göre, yüzde 14,2 artarak, 102 milyon kişiye ulaştı. DHMİ'nin, 2011 yılı Ocak-Eylül dönemine ilişkin uçuş istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde Eylül ayı sonu itibarıyla havayolu yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 oranında artarak, 102 milyon 35 bin kişi 790 kişi oldu. Yolcuların 52 milyon 967 bin 471'ini dış hat, 49 milyon 68 bin 319'unu iç hat yolcuları oluşturdu. Ocak-Eylül döneminde en çok yolcu trafiğinin yaşandığı İstanbul Atatürk Hava Limanı'nın yolcu sayısı da önceki senenin aynı dönemine göre, yüzde 16 artarak 31 milyon 387 bin 462 kişiye ulaştı. En yoğun ikinci havalimanı olan Antalya Havalimanın yolcu sayısı ise yüzde 14 artışla 23 milyon 499 bin 804 kişi olurken, Ankara Esenboğa Havalimanı yolcu trafiği de yüzde 10 aratarak 7 milyon 88 bin 920 kişi oldu. Aynı dönemde havayolu aracılığıyla yapılan yük taşımacılığı ise yüzde 10,1 artarak 1 milyon 925 bin 412 tona çıktı. Havayolu aracılığıyla taşınan yüklerin büyük bölümünü dış hatlarda taşınan yükler oluşturdu. Ocak-Eylül döneminde dış hatlarda 1 milyon 407 bin 913 ton yük taşınırken, iç hatlarda taşınan yük miktarı da 517 bin 504 ton olarak gerçekleşti. Bu yıl Ocak-Eylül döneminde Türkiye genelinde toplam 894 bin 360 uçuş gerçekleşirken, bunların 781 bin 898'ini ticari uçuşlar oluşturdu. Uçuş sayısı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 13,8 arttı.