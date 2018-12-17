Havayolu şirketlerinin İstanbul Havalimanı'na taşınma planları belli olmaya başladı

Atatürk Havalimanı'ndan yeni yapılan İstanbul Havalimanı'na yapılacak taşınmaya kısa bir süre kaldı. Bazı yabancı havayolu şirketlerinin bu taşınma süreci boyunca kullanacakları uçuş planları belli olmaya başladı.

30-31 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmesi beklenen taşınma öncesinde bazı havayolları söz konusu tarihlerde İstanbul'a uçmama bazı şirketler de seferlerini Sabiha Gökçen Havalimanı'na kaydırma kararı aldı.

Airport Haber'in Turkish Planespotter'dan aktardığına göre; Umman Havayolları İstanbul'a 1 Ocak tarihinde Boeing 737 MAX 8 yerine Boeing 787-9 ile uçma kararı aldı. Bahreyn merkezli havayolu şirketi Gulf Air ise 29 Aralık günü İstanbul'a 2 yerine 3 sefer düzenleyecek ve bu uçuşlarını A320 yerine A321 ile yapıcak.

Egypt Air de 30-31 Aralık tarihlerinde İstanbul'a sefer düzenlemeyecek 29 Aralık tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanı'na Boeing 737 yerine Airbus A330 ile uçacak.



Korean Air söz konusu tarihlerde seferlerini Boeing B787-9 Dreamliner yerine B777-200ER tipi uçakla gerçekleştirecek.



Azerbaycan merkezli havayolu şirketi AZAL da 30 ve 31 Aralık tarihlerinde Sabiha Gökçen'e Boeing 767 tipi uçaklarda toplamda 3 sefer düzenleme kararı aldı.



Suudi Arabistan'ın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Saudia, 30 ve 31 Aralık tarihlerinde A330 tipi uçaklarla Sabiha Gökçen'e toplamda 5 uçuş gerçekleştirecek.



Ürdün'lü havayolu şirketi Royal Jordanian da seferlerini Sabiha Gökçen Havalimanı'na kaydıran şirketlerden biri olarak biliniyor. Şirket, 30-31 Aralık 2018 tarihlerinde Sabiha Gökçen'e günde 1 kez A320 tipi uçaklarla sefer düzenleyecek.