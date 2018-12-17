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Havayolu şirketlerinin İstanbul Havalimanı'na taşınma planları belli olmaya başladı

Bazı havayolları süreçte İstanbul'a uçmama bazı şirketler de seferlerini Sabiha Gökçen Havalimanı'na kaydırma kararı aldı

17 Aralık 2018 14:03

Atatürk Havalimanı'ndan yeni yapılan İstanbul Havalimanı'na yapılacak taşınmaya kısa bir süre kaldı. Bazı yabancı havayolu şirketlerinin bu taşınma süreci boyunca kullanacakları uçuş planları belli olmaya başladı.

30-31 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmesi beklenen taşınma öncesinde bazı havayolları söz konusu tarihlerde İstanbul'a uçmama bazı şirketler de seferlerini Sabiha Gökçen Havalimanı'na kaydırma kararı aldı.

Airport Haber'in Turkish Planespotter'dan aktardığına göre; Umman Havayolları İstanbul'a 1 Ocak tarihinde Boeing 737 MAX 8 yerine Boeing 787-9 ile uçma kararı aldı. Bahreyn merkezli havayolu şirketi Gulf Air ise 29 Aralık günü İstanbul'a 2 yerine 3  sefer düzenleyecek ve bu uçuşlarını A320 yerine A321 ile yapıcak.

Egypt Air de 30-31 Aralık tarihlerinde İstanbul'a sefer düzenlemeyecek 29 Aralık tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanı'na Boeing 737 yerine Airbus A330 ile uçacak.

Korean Air söz konusu tarihlerde seferlerini Boeing B787-9 Dreamliner yerine B777-200ER tipi uçakla gerçekleştirecek.

Azerbaycan merkezli havayolu şirketi AZAL da 30 ve 31 Aralık tarihlerinde Sabiha Gökçen'e Boeing 767 tipi uçaklarda toplamda 3 sefer düzenleme kararı aldı.

Suudi Arabistan'ın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Saudia, 30 ve 31 Aralık tarihlerinde A330 tipi uçaklarla Sabiha Gökçen'e toplamda 5 uçuş gerçekleştirecek.

Ürdün'lü havayolu şirketi Royal Jordanian da seferlerini Sabiha Gökçen Havalimanı'na kaydıran şirketlerden biri olarak biliniyor. Şirket, 30-31 Aralık 2018 tarihlerinde Sabiha Gökçen'e günde 1 kez A320 tipi uçaklarla sefer düzenleyecek.

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