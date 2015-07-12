Havayolu şirketlerinden bayrama özel ek sefer

Havayolu şirketleri, Ramazan Bayramı ile yaz tatiline gidecek vatandaşların yoğunlukla uçak seferlerini tercih etmesiyle oluşan talep üzerine bazı tedbirler aldı.

Türk Hava Yolları (THY), Ramazan Bayramı dönemindeki talepleri iç hatta 17 ek seferle karşılamayı planlıyor.THY, planlanan uçuşların dışında Antalya'ya 2, Dalaman'a 3, Trabzon'a 1 ve Bodrum'a 11 ek sefer düzenleyecek.

İç hatlarda Bodrum, Dalaman, İzmir ve Antalya, dış hatlarda ise Amsterdam, Paris, Düsseldorf, Köln ve Kıbrıs destinasyonları tercih edilen Atlasglobal Havayolları ise dış hatta Londra, Kuveyt ve Tahran'a da ek seferler yapacak.

Onur Air de Ramazan Bayramı döneminde İzmir, Bodrum, Dalaman, Antalya, Trabzon ve Adana hatlarında eksefer düzenliyor. Havayolu şirketi yolcuları, iç hatlarda Antalya, Bodrum, İzmir, Dalaman, Trabzon ve Adana, dış hatlarda ise Paris, Amsterdam, Viyana ve Kıbrıs'ı tercih etti.

Onur Air, 10-20 Temmuz'da 160 bin kişiyi taşımayı planlıyor.