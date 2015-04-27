'Havayolu şirketleri uyarılmadı'

Alman WDR ve NDR kanalları ile Süddeutsche Zeitung gazetesi, Alman hükümetinin 2014 yılında

Malezya Havayolları‘na ait MH17 sefer sayılı uçak

vurulmadan önce bölgedeki tehlikelerin

farkındaydı. Ancak basın kuruluşları, hükümetin bunu Alman havayolu şirketlerine bildirmediğini

savundu.

Alman Dışişleri Bakanlığı'nın gizli bir raporunun baz alındığı haberlere göre, diplomatlar, olaydan bir

kaç gün önce Ukrayna'nın doğusundaki durumu çok endişe verici olarak nitelendirdi. Bunun nedeni

olarak ise bir askeri uçağın 6 bin metre yükseklikteyken vurulması gösterildi.

Bu yükseklikteki bir askeri uçağın vurulmasının, daha yükseklikteki hedeflerin de isabet alınabileceği

yönünde bir işaret olarak görüldüğü kaydedildi. Raporda, dolayısıyla sivil yolcu uçakları için de tehlike

olduğu kaydedildi.

Ancak Alman Dışişleri Bakanlığı, rapora ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

17 Temmuz 2014'te MH17 sefer sayılı uçağın vurulmasının ardından 298 kişi hayatını kaybetmişti.

Olay günü Lufthansa'ya ait üç uçağın da bölgede olduğu bildirildi. Havayollarının uçağın vurulmasının

ardından değişen güvenlik durumu konusunda bilgilendirildiği kaydedildi.