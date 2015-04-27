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Dünya
Deutsche Welle

'Havayolu şirketleri uyarılmadı'

Alman basınında çıkan haberlere göre, Alman hükümeti Malezya uçağı Ukrayna‘da vurulmadan önce bölgedeki tehlikeleri biliyordu. Ancak havayolu şirketlerini uyarmadı.

27 Nisan 2015 18:37

Alman WDR ve NDR kanalları ile Süddeutsche Zeitung gazetesi, Alman hükümetinin 2014 yılında
Malezya Havayolları‘na ait MH17 sefer sayılı uçak
vurulmadan önce bölgedeki tehlikelerin
farkındaydı. Ancak basın kuruluşları, hükümetin bunu Alman havayolu şirketlerine bildirmediğini
savundu.

Alman Dışişleri Bakanlığı'nın gizli bir raporunun baz alındığı haberlere göre, diplomatlar, olaydan bir
kaç gün önce Ukrayna'nın doğusundaki durumu çok endişe verici olarak nitelendirdi. Bunun nedeni
olarak ise bir askeri uçağın 6 bin metre yükseklikteyken vurulması gösterildi.

Bu yükseklikteki bir askeri uçağın vurulmasının, daha yükseklikteki hedeflerin de isabet alınabileceği
yönünde bir işaret olarak görüldüğü kaydedildi. Raporda, dolayısıyla sivil yolcu uçakları için de tehlike
olduğu kaydedildi.

Ancak Alman Dışişleri Bakanlığı, rapora ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

17 Temmuz 2014'te MH17 sefer sayılı uçağın vurulmasının ardından 298 kişi hayatını kaybetmişti.
Olay günü Lufthansa'ya ait üç uçağın da bölgede olduğu bildirildi. Havayollarının uçağın vurulmasının
ardından değişen güvenlik durumu konusunda bilgilendirildiği kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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