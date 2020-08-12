Havayolu şirketleri Boeing'e verdiği siparişleri iptal etmeye devam ediyor

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ABD'li havacılık devi Boeing'e verilen 43 uçak siparişi daha Temmuz ayında iptal edildi.

İptal edilen siparişlerin 737 Max'lerden olduğu belirtildi. 737 Max'ler, Boeing'in en çok satan modeliyken 2019'da iki tanesinin arızalar nedeniyle çakılmasının ardından uçaklar yere indirilmişti.

Boeing, Covid-19 salgınına kadar 737-Max'ler için verilen siparişlerin iptalinde ciddi bir yükseliş görmedi. Ancak salgının bir süreliğine hava seyahatini durma noktasına getirmesi birçok havayolu şirketinin ciddi anlamda zarar görmesine sebep oldu.

Boeing, bu senenin ilk yarısında 377 siparişin iptal edildiğini duyurdu. Bu iptallerin 60 tanesi Haziran ayında yapıldı.

Havacılık devinin geçen ay hiç yeni sipariş almadığı bildirildi.