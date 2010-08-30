-HAVAYOLU ŞİRKETLERİ 2. ÇEYREKTE 3,9 MİLYAR DOLAR KAR ETTİ CENEVRE (A.A) - 30.08.2010 - Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), havayolu şirketlerinin bu yılın ikinci çeyreğinde 3,9 milyar dolar kar ettiğini bildirdi. Dünya genelinde 230 havayolu şirketini temsil eden IATA, bu yılın ikinci çeyreğinde, havayolu şirketlerinin 3,9 milyar dolar net kar elde ettiğini açıkladı. Geçen yıl ikinci çeyrekte havayolu şirketleri 881 milyon dolar net zarar açıklamıştı. Bölgeler arasında Kuzey Amerika ve Asya-Pasifik havayolu şirketlerinin performansının ''en iyi'' olduğu belirtilen IATA açıklamasında, Avrupalı şirketlerin karının artmasında 1,3 milyar dolar tutarındaki varlık satışının etkisi olduğu, bu satışların olmaması durumunda zarar yaşanacağı ifade edildi. Açıklamada, ikinci çeyrekte yakıt fiyatlarının durağan bir seyir izlediği ve geçen aylara göre talepte yavaş bir toparlanma yaşandığı da vurgulandı.