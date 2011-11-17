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Dünya

Havayolu şirketi yakıt parasını yolculardan istedi   LONDRA (A.A) 

17 Kasım 2011 16:21

-Havayolu şirketi yakıt parasını yolculardan istedi   LONDRA (A.A) - 17.11.2011 - Avusturya havayolu şirketi Comtel, Hindistan'dan İngiltere'ye giden yolculardan yarı yolda yakıt parası istedi. İngiltere'nin Birmingham kentine gitmek üzere Hindistan'dan kalkan uçağın, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yakıt ikmali için durduğu, ancak şirketin 31 bin dolarlık yakıt parasını yolculardan istediği bildirildi. Yolcular, Comtel havayolu çalışanlarının kendilerinden para istediğini, aksi taktirde Viyana'da kalacaklarını söylediğini anlattı. Üzerinde nakit bulunmayan bazı yolcuların uçaktan ayrılarak ATM'lerden para çekmek zorunda kaldığı kaydedildi. Havaalanı görevlileri, Comtel'in hafta sonu uçuşlarının iptal edildiğini belirtti.

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