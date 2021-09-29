Havayolu şirketi United Airlines, Covid aşısı olmayan yaklaşık 600 çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor

ABD'li havayolu şirketi United Airlines, Covid-19 aşısı olmayı reddeden yaklaşık 600 çalışanını işten çıkarmaya hazırlandığını duyurdu.
The Washington Post'ta yer alan habere göre, United Airlines daha önce belirlenen son tarihin pazartesi günü geçildiğini açıklayan United Airlines, sağlık gerekçesiyle yaptıramadığına ilişkin belge göstermeyen ve aşı olmayı reddeden 593 çalışanın işten çıkarma sürecinin başladığını duyurdu. 67 bin çalışanın yaklaşık yüzde 3'ünün sağlık gerekçesiyle yaptıramadığına dair rapora başvurduğunu belirten United Airlines, yüzde 1'in ise kurala uymadığını söyledi.
United Airlines'ın CEO'su Scott Kirby ve yöneticisi Brett Hart, gönderdikleri şirket içi bir mailde aşı tablosundan memnun olduklarını söyledi ve ekledi: "Herkes aşı olduğunda güvendeyiz ve aşı zorunlulukları işe yarıyor"
ABD'de Frontier Airlines ve Hawaiian Airlines gibi şirketler de çalışanların aşı olmasını istiyor. Öte yandan Frontier Airlines, çalışanların düzenli bir şekilde getirdiği PCR sonucunu da kabul ediyor.