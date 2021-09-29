Havayolu şirketi United Airlines, Covid aşısı olmayan yaklaşık 600 çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor

United Airlines'ın CEO'su Scott Kirby ve yöneticisi Brett Hart, gönderdikleri şirket içi bir mailde aşı tablosundan memnun olduklarını söyledi ve ekledi: "Herkes aşı olduğunda güvendeyiz ve aşı zorunlulukları işe yarıyor"

ABD'de Frontier Airlines ve Hawaiian Airlines gibi şirketler de çalışanların aşı olmasını istiyor. Öte yandan Frontier Airlines, çalışanların düzenli bir şekilde getirdiği PCR sonucunu da kabul ediyor.