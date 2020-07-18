Havayolu şirketi uçuş yapmayan pilotları hostes olarak görevlendirecek

İzlanda’nın ulusal havayolu şirketi Icelandair, görevi olmayan pilotların hostes olarak görevlendirmeye karar verdi. Uygulama 20 Temmuz’da başlayacak
Webtekno'nun aktardığına göre
uzun süredir İzlanda Kabin Ekibi Birliği’yle görüşmeler düzenleyen ancak ortak bir karara varamayan şirket, sonuç olarak ‘mevcut kabin ekibi üyelerinin istihdamını kalıcı olarak sonlandırma ve taraflar arasındaki istihdam ilişkisini kalıcı olarak sonlandırma’ kararı aldı. Havayolu bünyesinde bulunan pilotlar artık uçuş sırasında kabin ekibinin görevini üstlenecekler.
Havayolu şirketi, aldığı kararla birlikte yolcularını da uyardı. Şirket, uçuş sırasında sunulan hizmetlerin Koronavirüs'ün başlangıcından bu yana olduğu gibi minimum düzeyde devam edeceğini söyledi. Havayolu şirketinin aldığı bu karar, İzlanda Kabin Ekibi Birliği’nin de tepkisini topladı.
İzlanda Kabin Ekibi Birliği adına konuşan bir yetkili, havayolu şirketinin bu kararının ve davranışının rezalet olduğunu ve halkın çalışanları yalnız bırakmayacağına inandıklarını söyledi. Alınan bu kararın ardından İzlanda’da kabin ekibi görevlilerinin bir grev başlatmaları bekleniyor.