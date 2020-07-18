Havayolu şirketi uçuş yapmayan pilotları hostes olarak görevlendirecek

İzlanda’nın ulusal havayolu şirketi Icelandair, görevi olmayan pilotların hostes olarak görevlendirmeye karar verdi. Uygulama 20 Temmuz’da başlayacak

aktardığına göre uzun süredir İzlanda Kabin Ekibi Birliği’yle görüşmeler düzenleyen ancak ortak bir karara varamayan şirket, sonuç olarak ‘mevcut kabin ekibi üyelerinin istihdamını kalıcı olarak sonlandırma ve taraflar arasındaki istihdam ilişkisini kalıcı olarak sonlandırma’ kararı aldı. Havayolu bünyesinde bulunan pilotlar artık uçuş sırasında kabin ekibinin görevini üstlenecekler. Webtekno'nunuzun süredir İzlanda Kabin Ekibi Birliği’yle görüşmeler düzenleyen ancak ortak bir karara varamayan şirket, sonuç olarak ‘mevcut kabin ekibi üyelerinin istihdamını kalıcı olarak sonlandırma ve taraflar arasındaki istihdam ilişkisini kalıcı olarak sonlandırma’ kararı aldı. Havayolu bünyesinde bulunan pilotlar artık uçuş sırasında kabin ekibinin görevini üstlenecekler.

Havayolu şirketi, aldığı kararla birlikte yolcularını da uyardı. Şirket, uçuş sırasında sunulan hizmetlerin Koronavirüs'ün başlangıcından bu yana olduğu gibi minimum düzeyde devam edeceğini söyledi. Havayolu şirketinin aldığı bu karar, İzlanda Kabin Ekibi Birliği’nin de tepkisini topladı.