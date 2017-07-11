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Dünya

Havayolu şirketi Iberia'da işe almadan önce hamilelik testine son

Iberia, "hamile kadınların herhangi bir risk altına girmesini önlemek için" bu kuralın uygulandığını savunmuştu

11 Temmuz 2017 19:52

İspanyol ulusal havayolu şirketi Iberia, kadın çalışan adaylarından hamilelik testi talep etme uygulamasına son verdiklerini duyurdu. Havayolu şirketi bu konuda daha önce para cezasına çarptırılmıştı.

BBCTürkçe'nin haberine göre, Şirketin uygulaması, iş güvenliği uzmanlarının 25 bin Euro ceza kesmelerinden sonra ortaya çıkmıştı.

Iberia, "hamile kadınların herhangi bir risk altına girmesini önlemek için" bu kuralın uygulandığını savunmuştu.

Ancak bu açıklama da, özellikle sosyal medyada şirketle dalga geçilmesine neden oldu.

Eva Snijders adlı Twitter kullanıcısı "Argümanlarınızı geliştirmeniz lazım" derken, daha öncek bir paylaşımında da "Merhaba, biz ve Iberia Ortaçağ'da yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

El Pais gazetesi, uygulamanın, iş yerlerindeki ayrımcılığa karşı bir kampanyayla ortaya çıktığını yazdı.

Denetçiler, Iberia'nın çalıştığı insan kaynakları şirketi Ranstad'ın diğer sağlık kontrolleriyle birlikte hamilelik testi de istediğini keşfetti.

Iberia hamile olmaları nedeniyle hiçbir adayı geri çevirmediklerini ve beşinin işe alındığını söylerken, İspanya'da işe alımlar sırasında hamilelik testi istemenin sık görülen bir uygulama olduğunu savundu.

Ancak İspanya Sağlık Bakanı Dolors Montserrat uygulamayı "reddettiklerini" söyledi ve "Annelik asla bir işe erişimin önünde engel olamaz" dedi.

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