Havayolları artık 'her şey dahil bilet ücreti'ni gösterecek

AA’nın haberine göre, havayolu işletmeleri, bilet ücretlerini tüm zorunlu ücretleri de kapsayarak, "her şey dahil bilet ücreti" şeklinde açık olarak belirtecek. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, uçak bilet fiyatlarına ilişkin hazırladığı genelge taslağını, internet sayfasında görüşe açtı. Taslakta, havayolu işletmelerinin bilet rezervasyon, pazarlama, reklam ve satış işlemlerinde müşterilerin bilet tercihlerini daha bilinçli yapabilmesi amacıyla, havayolu bilet ücret detaylarına tam, şeffaf ve sürekli erişiminin sağlanmasına yönelik düzenlemeye gidilmesi ihtiyacının doğduğu bildirildi.

Detaylı olarak gösterilecek

Bu kapsamda havayolu işletmelerince alınacak tedbirlerin aktarıldığı taslağa göre, işletmelerin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden yapılan ücret ilanlarında, ilk afişe edildiği bölümde bilet ücreti tüm zorunlu ücretleri de kapsayarak, "her şey dahil bilet ücreti" şeklinde açık olarak belirtilecek. Her şey dahil bilet ücretinin ayrıntıları (temel ücret, vergi, harç, yakıt, güvenlik, sigorta vb. giderleri) detaylı olarak gösterilecek. Her şey dahil fiyatlar, hizmet sınıflarına göre (ekonomi, business vb.) ayrı ayrı verilebilecek. Havayolu işletmeleri tarafından yolcuya özel sunulan, ilave ve/veya seçmeye bağlı hizmetler için alınacak ücretler, ilgili satış kanalında açık ve şüpheye yer bırakmayacak biçimde açıklanacak veya gösterilecek. Her şey dahil bilet ücreti üzerine ilave ve/veya seçmeye bağlı hizmetler dışında ekleme yapılmayacak.

'Acente aracılık bedeli'

Acenteler kanalıyla yapılan işlemlerde, "acente aracılık bedeli", her şey dahil bilet ücretinden ayrı olarak belirtilecek. Havayolu işletmeleri bilet ücretlerinin basılı, görsel ve/veya internet ortamındaki tanıtımlarını her şey dahil bilet ücretini esas alarak yapacak. Bilet iadeleri, değişiklikler gibi hususlarda açık olarak yeterli bilgi verilecek. Havayolu işletmeleri, hizmet altyapılarını yayım tarihinden itibaren 45 gün içerisinde genelgeye uyumlu hale getirecek. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak denetlemelerde; söz konusu genelgeye aykırı durumun tespiti halinde, Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre idari işlem uygulanacak.