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Dünya

HAVAYA SIÇRAYAN BALİNA TEKNENİN ÜZERİNE DÜŞTÜ ANKARA (A.A)

22 Temmuz 2010 01:27

-HAVAYA SIÇRAYAN BALİNA TEKNENİN ÜZERİNE DÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 21.07.2010 - Güney Afrika kıyılarında yelkenli tekneyle denizin tadını çıkaran bir çift, havaya sıçrayan genç bir balina teknelerinin üzerine düşünce şaşkına döndü. Kız arkadaşı Paloma Werner ile birlikte denize açılan Ralph Mothes, Cape Town açıklarında yaşanan olaydan yara almadan kurtuldukları için çok şanslı olduklarını söyledi.  Balinayı olaydan yarım saat önce fark eden çift, hayvanın bir anda denizden sıçrayarak onlara doğru geldiğini gördüklerini, ancak böyle bir şey beklemediklerini kaydetti. Genellikle gemilerin önünde ya da arkasında şovlarını bitiren türdeşlerinin aksine hızını alamayan genç balinanın 3'üncü ya da 4'üncü sıçrayışında teknenin üzerine düştüğünü belirten çift, balinanın direği ve kabinin üst kısmını kendisiyle birlikte götürürken, derisinin bir kısmını teknede bıraktığını ifade etti.  Teknenin çelikten yapıldığını bu nedenle batmadığını bildiren çift, "Şayet fiberglass olsaydı şu anda ölmüştük" diye konuştu. Çevre ve turizm yetkililerinin balinanın agresif bir tutumu olup olmadığını araştırdıkları belirtildi.

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