Havaya ateş ettikten sonra kız kardeşini rehin aldı 

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da, oturduğu evin balkonuna çıkıp tabancayla havaya 2 el ateş eden 26 yaşındaki Kubilay B., daha sonra kız kardeşini rehin aldı. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Kubilay B., polis ekiplerinin uzun süren çabası sonucu ikna edilerek gözaltına alındı.

Merkez Sürsürü Mahallesi Halit Hoca Efendi Bulvarı, Huzur Sitesi’ndeki bir apartmanın 5’inci katında oturan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Kubilay B. dün gece ailesiyle tartıştıktan sonra evinin balkonuna çıkarak tabancayla havaya 2 el ateş açtı. Daha sonra içeri giren Kubilay B. evde bulunan kız kardeşini rehin aldı. Komşuların haber vermesi üzerine polis ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, evin çevresinde geniş önlem alırken, kız kardeşini rehin alan Kubilay B., yapılan uzun görüşmenin ardından ikna edilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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