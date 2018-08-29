T24 LogoT24 Logo
Gündem

Havaya ateş açtı, tabancalarla yakalandı

Ahmet KORKMAZ/TUT (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Tut ilçesinde, tabancayla havaya ateş açan Atalay A

29 Ağustos 2018 02:55

Ahmet KORKMAZ/TUT (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN\'ın Tut ilçesinde, tabancayla havaya ateş açan Atalay A., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Çanakça mevkiinde bir kişinin gece geç saatlerde tabancayla havaya ateş açması üzerine  çevredekiler durumu polise bildirdi. Polis ekipleri yaptıkları çalışmayla tabancayla ateş açan kişinin Atalay A. olduğunu belirledi. Atalay A., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Üst aramasında 2 kurusıkı tabanca, 2 şarjör ve 19 kurşun ele geçirilen Atalay A., emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ahmet KORKMAZTUT Adıyaman DHA ADIYAMAN TutAtalayPolisAtalay AFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24