T24 LogoT24 Logo
Gündem

Havaya ateş açtı, polisi görünce kendini vurdu

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, kurusıkı tabancayla havaya ateş açan 22 yaşındaki A

22 Kasım 2017 21:57

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, kurusıkı tabancayla havaya ateş açan 22 yaşındaki A.Y., polis ekiplerini görünce, silahı boynuna dayayıp kendini vurdu. Yaralanan  A.Y., hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 16.30 sıralarında, İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı üzerindeki sahil şeridinde meydana geldi. Deniz kenarında kurusıkı tabancayla havaya ateş açan A.Y.\'yi görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisleri gören A.Y., bu kez de silahı boynuna dayayıp tetiği çekti. Yaralanan A.Y. için ambulans çağrıldı. A.Y.\'nin kan kaybetmesini önlemek amacıyla boynuna tampon yapıldı. Yaklaşık 5 dakika sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından A.Y.\'yi Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı.
Olay yeri inceleme ekibi, A.Y.\'nin kullandığı silahı ve bölgede bulunan mermi kovanlarını incelemeye aldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Dinçer AKBİR Alişan KOYUNCUİZMİTKocaeli DHAYaralananOlayTürkçakal BulvarıDenizPolisleriYaralananYaklaşıkKocaeli Devlet HastanesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24