Havaya ateş açan ve polisten kaçan 3 kişi yakalandı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de yolda karşılaştıkları sivil polis aracını, aralarında husumet bulunan kişilerin otomobili zannederek havaya ateş açan ve 1 kişiyi yaralayarak kaçan şüpheliler, kovalamaca sonucu polisler tarafından yakalandı.

Merkez Kocasinan İlçesi Mimarsinan Mahallesi\'nde içinde 3 kişinin bulunduğu otomobilden, çevreye ateş edildi. Bu arada, silahtan çıkan saçmalarla bir kişi yaralandı. Yaralı kişi, özel hastanede tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Polisin takip ettiği otomobildekiler ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirmeye çalıştı. Bu kişiler, ara sokakta otomobili bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı. Ancak, polislerin kovalamacası sonucu Mevlüt A., Cuma P. ve Samet P. yakalandı. Zanlılardan Cuma P., kovalamacada düşerek ayağından yaralandı. Zanlılar, polis otosuyla Adli Tabipliğe getirildi ve sağlık kontrolünden geçirildi. Mevlüt A. ve Samet P. emniyete götürülürken, ayağından yaralanan Cuma P. ise Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi edildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI