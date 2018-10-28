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Havaya ateş açan Uzman Çavuş, arkadaşını öldürdü

Ufuk AKTUĞ/BELEN (Hatay), (DHA)- HATAY'IN Belen ilçesinde, iddiaya göre Uzman Çavuş olan B

28 Ekim 2018 02:09

Ufuk AKTUĞ/BELEN (Hatay), (DHA)- HATAY\'IN Belen ilçesinde, iddiaya göre Uzman Çavuş olan B.Ç., kına gecesine birlikte gittiği arkadaşı Emre Polat\'ı tabancayla havaya ateş açması sonucu  vurarak öldürdü.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akbez Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Uzman Çavuş olan B.Ç., Emre Polat ile birlikte bir arkadaşının kına gecesine gitti. İddiaya göre,  B.Ç.\'nin kınada havaya ateş açtığı tabancadan çıkan kurşun, arkadaşı Emre Polat\'a isabet etti. Ağır yaralanan Polat, çevredekiler tarafından İskenderun Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Polat, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri B.Ç.\'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

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