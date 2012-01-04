Havasız kalan 22 bin tavuk telef oldu

T24 - Elazığ'ın Mollakendi Beldesi'nde elektriklerin kesilmesi sonucu havalandırma sistemi çalışmayan tavuk çiftliğindeki 22 bin tavuk, havasız kalınca telef oldu.



Elazığ'ın Mollakendi Beldesi'nde elektriklerin kesilmesi sonucu havalandırma sistemi çalışmayan tavuk çiftliğindeki 22 bin tavuk, havasız kalınca telef oldu.



12 yıldan beri tavuk yetiştiriciliği yapan Hasan Yetimoğlu, sabah saatlerinde elektriklerin kesilmesiyle birlikte jeneratörü çalıştıramadıklarını belirti.



Yetimoğlu şöyle konuştu:



"Sabah saat 05.00 sıralarında elektrik kesildi. Jeneratörü çalıştıramadık, yetişemedik. Kapıları açtık, ama geç kalmıştık. Tavukların hepsi ölmüştü. Yetkili yerleri aradık elektrikler kesilmiş diye fakat kimseden bir cevap alamdık.



Buranın elektrik arızası İçme Beldesi’ne bağlı, telefon açtığımızda mesai saati olmadığı için kimseye ulaşamadık. Mesai saatleri içerisinde yaptığımız aramalarda ise 2 kez arasak, ancak birine cevap alabiliyoruz. Şehirdeki elektrik arızayı aradığımızda onlar da bize İçme Beldesi’nin baktığını söylüyorlar. Sorunumuzu nereye kime anlatacağız bilmiyoruz. 12 yıldır ben burada tavuk yetiştiriyorum. Defalarca müracaatlarımız oldu. Bana, ’kendi önlemini al’ diyorlar. Ben önlemimi alacaksam elektrik vermesinler."



Hasan Yetimoğlu, zararının 100 bin lirayı bulduğunu anlattı.



