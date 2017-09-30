Havası en kirli Keşan'da, bu yıl da kalitesi düşük kömür kullanılacak

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- TÜRKİYE\'nin havası en kirli yerleşim merkezlerinden Edirne\'nin Keşan İlçesi\'nde İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından alınan kararla bu yılda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak yerli kömürün belirlenen kriterlere uymadığı gerekçe gösterilerek, daha önce kalitesiz bulunan 4 bin kalorili, kükürt oranı yüksek yerli kömürlerin,dağıtılmasına karar verdi.

Keşan\'da hava kirliliğinin azaltılması amacıyla Keşan Belediyesi\'nin 21 Nisan 2016 tarihinde Edirne İl Mahalli Çevre Kurulu\'nun isteği üzerine ilçeye 5 bin 600 kalori altında, 1.6 kükürt oranının üzerinde kömür girişini yasaklandı. Ancak, İl Mahalli Çevre Kurulu\'nca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yoksullara dağıtılacak yerli kömürün belirlenen kriterlere uymadığı gerekçe gösterilerek, 1 yıl ertelendi.

Keşan Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Özcan, İl Mahalli Çevre Kurulu\'nun bu yıl da aynı gerekçeyi göstererek 5 bin 600 kalori altında ve 1.5 kükürt oranı üzerinde kömürün yakılmasına izin verdiğini açıkladı. Özcan, \"Bu konuda çok ısrar ettik ama olmadı. Geçen yıl bakanlık Türkiye Kömür İşletmeleri\'ne sosyal yardımlaşmaya daha sonra da ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için bu tür kömürleri Şubat ayında veriyormuş. Zamanın yetmediği, yüksek kaloride kömür bulamadıklarını söylediler. Bir kerelik diye alınmıştı o karar ama ikinci kez de aynı kararı aldılar\" dedi.

DOĞALGAZ ALTYAPI ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ

Keşan\'da doğalgaz altyapı çalışmalarında sona gelindiğini ifade eden Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Bu yıl da kazan yakımı ve kömür kontrollerine geçen yıllardaki gibi devam edeceğiz. Keşan\'da doğalgaza geçişte yüzde 60\'lık oranı yakalama süremiz 3 yıl. Şu an Keşan\'da 2 bin 500 doğalgaz abonesi var. Binin üzerinde kişi de fiilen doğalgaz kullanıyor. Altyapı çalışmalarında yüzde 80 seviyesine gelindi. Boru döşenip de doğalgaz verilmeyen yerlerde var. Testler devam ediyor.\"

Keşan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise soba ve kaloriferlerin hava sıcaklığının 15 derecenin altında olduğu zamanlarda yakılabileceği bildirildi.

FOTOĞRAFLI