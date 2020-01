'Hava'nın yeni devi 11 milyar dolara doğdu

Havayolu şirketleri AMR ve US Airways birleşme için anlaştı. Birleşme 11 milyar dolarlık değeriyle dünyanın en büyük havayolu şirketini yaratacak.



American Airlines havayollarının iflas etmiş olan ana şirketi AMR Corp ve US Airways Group arasındaki birleşme kararı, her iki şirketin yönetim kurullarında onaylandı.

Konu hakkında yakın bilgi sahibi olan kaynaklar, bu birleşmeyle 11 milyar dolarlık tahmini piyasa değeriyle, dünyanın en büyük havayolu şirketinin doğacağını söylediler. Birleşmenin bugün resmen açıklanması bekleniyor.

AMR'ın alacaklıları yeni oluşacak havayolunun yüzde 72'sine sahip olacaklar. Geri kalan hisseler US Airways hissedarlarının elinde olacak. Yeni havayolu American Airlines markası ile uçacak.

American Airlines'ın ana şirketi AMR, Kasım 2011'e iflasını istemişti.

Yolcu trafiği olarak dünyanın en büyük havayolunu yaratacak olan birleşme, rakip United Continental Holdigns ve Delta Air Lines şirketleri karşısında daha sağlam durumda olabilecekler.

Birleşen şirketin tahmini 11 milyar dolarlık değerine karşılık Delta'nın piyasa değeri 12.4, United Continental'ın ise 8.7 milyar dolar.