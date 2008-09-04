Havana'da tarihi maç: ABD-Küba

Cumartesi günü Havana’da siyasetin gölgesini hissettireceği bir maç oynanacak. En son 1947’de karşılaştığı ve 5-2’lik mağlubiyetle ayrıldığı mücadelenin ardından ABD, 2010 Dünya Kupası eleme maçı için Küba’yla yeniden kozlarını paylaşacak.



ABD gruptaki ilk maçında Guatemala’yı 1-0 yenerken, Küba Trinidad Tobago’ya 3-1 mağlup oldu. Aynı zamanda bir ekonomi profesörü olan ABD Futbol Federasyonu Başkanı Sunil Gulati, maça ilişkin bürokratik işlemlerin aylarca sürdüğünü, ancak seyahatin her açıdan normal olması gerektiğini söylüyor.



ABD Milli Takımı Miami’de toplanırken buradan bir charter uçağıyla cuma sabahı Küba’ya gidecek. Havana’da idman yapacak takım cumartesi akşamı maçtan sonra da ülkesine dönecek.



Bu durumun futbolcular üstünde bir sıkıntıya yol açmayacağını düşünen Gulati, “Onlar Küba’yla ilişkilerimizi anlıyorlar. Bu sıkıntılı yolculuk bizim maçı kazanmamızı sağlayacak” diyor. 10 Eylül’de Trinidad Tobago ile karşılaşmak durumunda olduklarını hatırlatan Gulati, Küba’nın 11 Ekim’deki rövanş maçında aynı sıkıntıyı yaşamayacağını dile getiriyor.