-Havan topu mermisi kısa düştü: 4 asker yaralı İZMİR (A.A) - 15.08.2011 - İzmir Valisi Cahit Kıraç, Foça ilçesindeki komando eğitim merkezinde havan topunun patlaması sonucu 4 askerin yaralandığını bildirdi. Vali Kıraç, yaptığı açıklamada, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında eğitim sırasında havan topunun patladığını, 4 stajyer uzman çavuşun yaralandığını bildirdi. Hastaneye kaldırılan 4 askerin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisinin ulaştığını ifade eden Vali Kıraç, ''Patlamanın olduğu yerin yakınında 21 asker varmış. Bunlardan bazıları da çok hafif yaralanmış. Ancak 4'ü hastaneye kaldırılmış'' dedi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan ve isimleri henüz açıklanmayan 4 askerin tedavisinin sürdüğü bildirildi.