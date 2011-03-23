T24 LogoT24 Logo
Dünya

HAVAN SALDIRILARI SÜRÜYOR TEL AVİV (A.A)

23 Mart 2011 22:40

-HAVAN SALDIRILARI SÜRÜYOR TEL AVİV (A.A) - 23.03.2011 - Gazze Şeridi'ndeki Filistinli silahlı grupların İsrail'e havan saldırıları sürüyor. Akşam saatlerinde Gazze yakınlarındaki Aşkelon kentine 7 havan saldırısı düzenlendi. Ancak, Aşkelon sahillerine ve açık alanlara isabet eden havanlar, herhangi bir ölüm ya da yaralanmaya neden olmadı. Ynet haber sitesi ise atılan havanlardan bazılarının fosfor içerdiğini öne sürdü. Habere göre, havanları inceleyen uzmanlar, bazılarının fosfor içerdiğini belirledi. Haberde, bu tür silahların uluslararası yasalara göre yasa dışı olduğu da belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24