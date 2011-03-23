-HAVAN SALDIRILARI SÜRÜYOR TEL AVİV (A.A) - 23.03.2011 - Gazze Şeridi'ndeki Filistinli silahlı grupların İsrail'e havan saldırıları sürüyor. Akşam saatlerinde Gazze yakınlarındaki Aşkelon kentine 7 havan saldırısı düzenlendi. Ancak, Aşkelon sahillerine ve açık alanlara isabet eden havanlar, herhangi bir ölüm ya da yaralanmaya neden olmadı. Ynet haber sitesi ise atılan havanlardan bazılarının fosfor içerdiğini öne sürdü. Habere göre, havanları inceleyen uzmanlar, bazılarının fosfor içerdiğini belirledi. Haberde, bu tür silahların uluslararası yasalara göre yasa dışı olduğu da belirtildi.