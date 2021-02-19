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Ekonomi

Havalimanlarından 2020 kiraları alınmayacak, 2021-2022 dönemine ait kira bedellerine yüzde 50 indirim yapılacak

19 Şubat 2021 15:39

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yapılan duyuruda, "DHMİ tarafından işletilen havalimanlarında 2020 yılı içerisinde düzenlenen ve vadesi 31.01.2021 tarihine ötelenen kira bedeli faturalarına ait tutarlar iptal edilecektir" denildi.

"Salgın döneminde tüm sektörlerimizin olduğu gibi havacılık sektörümüzün de yanındayız" denerek yapılan duyuruda, 2021-2022 dönemine ait kira bedelleri 2 yıl boyunca yüzde 50 indirim uygulanacaktır" ifadesi yer aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilen havalimanlarında 2020 yılı içerisinde düzenlenen ve vadesi 31 Ocak 2021'e ötelenen kira bedeli faturalarına ait tutarların iptal edileceğini belirtti.

2019’da 52 milyon yolcuya hizmet veren İstanbul Havalimanı, 2020’de pandemi nedeniyle 23.4 milyonda kaldı. 2019’da garanti bedelinin üzerinde gelir elde edip Devlet Hava Meydanları İşletmeleri’ne (DHMİ) 22,4 milyon euro aktaran Kalyon, Cengiz, Limak ve Mapa’nın ortak olduğu İGA, 2020 yılı için DHMİ’den alması gereken ödeme yaklaşık 230 milyon euro oldu.

Bu yıl pandemi kaynaklı işlerin kötü gitmesiyle havalimanı işletmecileri destek için DHMİ ile masaya oturmuştu. Hükûmete yakın inşaat firmaları Kalyon, Cengiz, Limak ve Mapa tarafından işletilen ve yıllık 1.1 milyar euro devlete kira ödemesi gereken İGA’nın kira erteleme, indirim ve sözleşme uzatma talepleriyle Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin kapısını çaldığı aktarılmıştı

Pek çok kesimden söz konusu görüşmeye ilişkin eleştiriler gelirken gazeteci İsmail Saymaz da tepki gösterdi. Saymaz, “İstanbul 3. Havalimanı yandaş kayırma ekonomisinin zafer anıtıdır. 2019 ve 2020’de devlete ödemeleri gereken 1.1 milyar Euro’luk borçlarını 20 yıl erteletmeyi başaran müteahhit cuntası, şimdi 2021 yılı için mahsuplaşma yolu arıyor. İşçiymiş, esnafmış, çiftçiymiş, kimin umurunda?” diye yazdı.
Adil Karaismailoğluindirimkirahavacılık sektörü
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