Havalimanlarından 2020 kiraları alınmayacak, 2021-2022 dönemine ait kira bedellerine yüzde 50 indirim yapılacak

2019’da 52 milyon yolcuya hizmet veren İstanbul Havalimanı, 2020’de pandemi nedeniyle 23.4 milyonda kaldı. 2019’da garanti bedelinin üzerinde gelir elde edip Devlet Hava Meydanları İşletmeleri’ne (DHMİ) 22,4 milyon euro aktaran Kalyon, Cengiz, Limak ve Mapa’nın ortak olduğu İGA, 2020 yılı için DHMİ’den alması gereken ödeme yaklaşık 230 milyon euro oldu.

Bu yıl pandemi kaynaklı işlerin kötü gitmesiyle havalimanı işletmecileri destek için DHMİ ile masaya oturmuştu. Hükûmete yakın inşaat firmaları Kalyon, Cengiz, Limak ve Mapa tarafından işletilen ve yıllık 1.1 milyar euro devlete kira ödemesi gereken İGA’nın kira erteleme, indirim ve sözleşme uzatma talepleriyle Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin kapısını çaldığı aktarılmıştı

Pek çok kesimden söz konusu görüşmeye ilişkin eleştiriler gelirken gazeteci İsmail Saymaz da tepki gösterdi. Saymaz, “İstanbul 3. Havalimanı yandaş kayırma ekonomisinin zafer anıtıdır. 2019 ve 2020’de devlete ödemeleri gereken 1.1 milyar Euro’luk borçlarını 20 yıl erteletmeyi başaran müteahhit cuntası, şimdi 2021 yılı için mahsuplaşma yolu arıyor. İşçiymiş, esnafmış, çiftçiymiş, kimin umurunda?” diye yazdı.