Havalimanlarında "sessizlik" dönemi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ),dünyada çok sayıda ülkede başarıyla uygulanan “sessiz havalimanı” projesini başlatıyor. Buna göre havalimanlarında anons sayısı ve kirliliği azaltılacak. Gerekli görülenler dışında anons yapılmayacak. Uçuş bilgi ekranları ile görsel iletişim sağlanacak ve yolcular “sessizce” yönlendirilecek.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ),dünyada çok sayıda ülkede başarıyla uygulanan “sessiz havalimanı” projesini başlatıyor. Buna göre havalimanlarında anons sayısı ve kirliliği azaltılacak. Gerekli görülenler dışında anons yapılmayacak. Uçuş bilgi ekranları ile görsel iletişim sağlanacak ve yolcular “sessizce” yönlendirilecek.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre “Sessiz havalimanı”, bir süredir dünyada değişik ülkelerde uygulanıyor. Başta Londra olmak üzere Helsinki, Barselona, Sydney, Münih, Dubai, Hong Kong, ve Singapur gibi havalimanlarında uygulamanın başarılı sonuçlar verdiği biliniyor.

Londra Havalimanı’nda, anonslar yalnızca acil durumlar ve kötü hava koşulları için yapılıyor. Son çağrı ya da boarding anonsları yapılmıyor. Helsinki Havalimanı’nda anonslar yalnızca gatelerde (kapılarda) yapılıyor. Barcelona’s El Prat Havalimanı’nda acil durum dışında son çağrı ya da boarding anonsları yapılmıyor. Cape Town Uluslarası Havalimanı’nda iç hatlarda anons mikrofonlarının kapatıldığı, dış hatlarda kapılarda mikrofonların yalnızca sınırlı kullanımına izin verildiği belirtiliyor.

TAV ve İGA, DHMİ'nin isteği ile "sessiz havalimanı" uygulamasına geçti. İstanbul Havalimanı ve TAV'ın işlettiği terminallerde kara tarafında anonslar kapatıldı,hava tarafında sadece 1 kez olmak üzere "last call" ve "wait in lounge" anonslarına izin veriliyor.