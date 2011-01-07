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Dünya

HAVALİMANLARINDA GÜVENLİK ÖNEMLERİ ARTIRILDI LONDRA (A.A)

07 Ocak 2011 10:55

-HAVALİMANLARINDA GÜVENLİK ÖNEMLERİ ARTIRILDI LONDRA (A.A) - 07.01.2011 - İngiltere'nin başkenti Londra'da ve Heathrow Havalimanında güvenlik önlemleri artırıldı. Sky News televizyon kanalı ve Daily Telegraph gazetesinin bildirdiğine göre, toplu taşıma sektöründe görevli polislerin izinleri kaldırılırken, takviye güç eklemesi yapıldı. Sky News ve Daily Telegraph verdikleri haberde, Londra sokaklarına önemli sayıda polisin konuşlandırılacağı ve Heathrow Havalimanında güvenlik önemlerin artırılacağı ifade ediliyor. Güvenlik güçlerine yakın bir kaynak Daily Telegraph'a yaptığı açıklamada, İngiliz istihbarat örgütlerine gelen bir bilginin, "yakın" bir terör tehdidinin söz konusu olmadığı, sadece bazı terör hücrelerinin faaliyetleri endişe verici olduğunu belirttiğini söyledi. Kaynağa göre, istihbarat örgütleri, muhtemel bir terör saldırısının toplu taşıtları hedef alacağından korktukları için toplu taşımacılık sektöründe güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi. Polis ve Hükümet yetkilileri, terör alarmı seviyesini de, 2010 Ocak ayından bu yana, aynı kalan "ciddi" seviyesinde tutuklarını açıkladı. Bu seviye, bir terör saldırısına büyük ihtimal verildiği anlamına geliyor.

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