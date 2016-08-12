Havalimanlarına füze sistemi kurulacak

15 Temmuz darbe girişimi gecesinde havalimanlarında yaşananların ardından hükümet uluslararası önceliği olan 11 havalimanına yerden havaya ateşlenen füze sistemi kurulmasına karar verdi.

Karar uyarınca, sivil havalimanlarından sorumlu olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın koordinesinde TSK ve Aselsan’ın katılımıyla ‘yerden havaya yönelik koruma kalkanı’ oluşturulacak.

Milliyet gazetesinden Tolga Şardan'ın haberine göre, IŞİD’in de İstanbul Atatürk Havalimanı’nı hedef alan terör eylemiyle havalimanlarının yer ve hava güvenliğinin sağlanması kapsamında, önceliğin uluslararası havalimanlarında olması koşuluyla yerden havaya atılan füze ve roket sistemleriyle hava sahası güvenlik kalkanı oluşturulması kararı alındı.

Karara göre, hâlen Devlet Hava Meydanları İşletmesi bünyesinde havalimanlarında faaliyet gösteren uçuş kontrol kulesindeki hava radar izleme sistemine Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ilgili birimlerince kurulacak yeni hava güvenliği sisteminin uyumu sağlanacak. Uçuş kontrol kulelerindeki görevlilerinin izleyeceği radarlara 'tanımlanamayan hava aracı' girdiğinde TSK’nın sistemi devreye girecek. Hava aracıyla kurulmaya çalışılacak, iletişimin olumsuz olması halinde TSK’nın hava güvenlik sistemi yerden havaya roket veya füze fırlatarak tanımlanamayan hava aracı etkisiz hale getirilecek.

Havalimanı personeline güvenlik soruşturması yapılacak

Hava sahası güvenlik sisteminin kurulmasına öncelikle ülke genelindeki uluslararası uçuşların yapıldığı, İstanbul’daki Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Antalya, Antalya Gazipaşa, Bodrum ve Dalaman havalimanlarından başlanacak.

İçişleri Bakanlığı, havalimanlarında görev yapan personelin GBT kayıtlarının yanısıra güvenlik soruşturmalarının yaptırılması konusunda valiliklere talimat verildi. Valiliklere genelge gönderen bakanlık, havalimanlarının stratejik tesis olarak değerlendirildiğini belirtirken; valiliklerin 5442 sayılı İl İdaresi Yasası’nın verdiği yetkiyle stratejik tesislerde çalışan personel için GBT kaydının yanısıra güvenlik soruşturması yapılmasının gerektiği ifade edildi.