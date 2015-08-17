Havalimanında protez bacağını çıkarttırıp x-ray'den geçirdiler!

Kızını yolcu etmek için dün Sabiha Gökçen Havalimanı’na giden Hakan Mutlu isimli bir gazi, x-ray cihazından geçmek için protez bacağını çıkarmak zorunda kaldı.

Milliyet'in haberine göre, 1997'de mayın patlaması sonucu sağ bacağını diz altından kaybeden Hakan Mutlu, dün eşiyle birlikte kızını yolcu etmek için Sabiha Gökçen Havalimanı’na gitti. Arama noktasından geçmek isteyen Mutlu’dan şort giymesine rağmen görevliler, protez bacağını çıkarmasını istedi.

Mutlu, gazi kimliğini gösterip duruma itiraz etse de, protezi çıkarmadan geçişine izin verilmedi. Bunun üzerine Mutlu, mecburen protez bacağını çıkarıp bir kutuya koydu ve x-ray’den geçebildi.

Mutlu, “Yıllardır yurtiçine ve yurtdışına seyahat ediyorum, ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Azılı suçlu gibi aranmak hiç hoş değildi. Kızımın ve eşimin yanında beni rencide ettiler” dedi.