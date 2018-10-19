Havalimanında polisti, 32 bin lira maaş alacak

Filosunu büyüten THY ailesine 500 yeni pilot katıldı. Pilotlar arasında Atatürk Havalimanı’nda 10 yıl polis olarak çalışan memur dikkati çekti. THY Havacılık Akademisi’nde 18 ay eğitim alan Musa Aslan, en büyük hayaline ulaştı.

THY’de göreve yeni başlayan 500 pilot için düzenlenen “Ailemize Hoş Geldiniz” etkinliği, şirketin Yeşilköy’deki Genel Müdürlük binasında yapıldı. Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü, THY’nin Türkiye’nin gururu olduğunu, bu markanın ileri gitmesi için mezun olan pilotların değer katması gerektiğini belirtti.

THY ailesine katılan törende bu yola baş koyan polis memuru dikkati çekti. Pilot Musa Aslan, 13 yıl polis memuru olarak görev yaptığını, son 10 yılda Atatürk Havalimanı’nda çalıştığını belirtti.

Aslan, pilotluğun çocukluğundan bu yana hayal ettiği bir meslek olduğuna değinerek, “Havalimanında görev yaptığım sürece uçuş ekiplerini gördüğümde bu isteğimin arttığını anladım. Sabırla yoluma devam ettim. 18 aylık pilotaj eğitimimi tamamladım. Hayal ettiğim şirketteyim. İki meslek de kurallara uymayı gerektiren şerefli meslek. Arkadaşlarım da benimle gurur duyuyor. Azmin sonu başarıya ulaştırıyor” dedi.

İstanbul Yeni Havalimanı’yla filosunu büyüteceği için kendi pilotunu yetiştirmeye öncelik veren THY, Havacılık Akademisi’ne giriş şartlarını esnetti. Buna göre artık ön lisans (2 yıllık yüksek öğretim fakültesi) mezunları da pilot olmak için THY Havacılık Akademisi’ne başvurabilecek. Daha önce sadece 4 yıllık sayısal mezunlarının başvuruları kabul ediliyordu. Daha fazla başvuru olması için sözel ve açık öğretim mezunlarına da hak tanınmıştı. Başvurusu kabul edilen adaylar yetiştirme ücreti olarak 140 bin euroyu 10 yıl boyunca maaşlarından kesilerek ödüyor. Eğitim 18 ay sürüyor. THY’de kaptan pilot 32 bin TL, ikinci pilot 25 bin TL maaş alıyor. Pilotlar yılda 4 kez ikramiye ile ödüllendiriliyor.