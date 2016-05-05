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Havalimanında oyun oynayan küçük kız, yürüyen banda saçını kaptırdı

Çocuk, saçları makasla kesilerek kurtarıldı

05 Mayıs 2016 16:12

İstanbul'dan Tel Aviv’e gidecek olan İsrailli ailenin küçük kızı, Dış Hatlar Terminali Arındırılmış Salon 214-215 numaralı köprüler arasında bulunan yürüyen yolda oynayan kız çocuğunun uzun saçları bir anda banda girdi. Çocuğun çığlıklarını duyan bir havalimanı personeli sistemi durdurdu.

Hürriyet olay yerine gelen polis ve itfaiye ekibi bir makasla saçları keserek kız çocuğun kurtarıldığını duyurdu. Çocuk, Portclinic sağlık ekipleri tarafından  muayene edildikten sonra İsrailli aile Türk Hava Yollarıuçağıyla Tel Aviv’e uçtu.

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