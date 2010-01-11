Havalimanında martı istilası

T24 - Yiyecek bulmak için İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki pist inşaatına akın eden martılar, uçakların inişi sırasında tehlike yarattı. Martılar iniş halindeki 6 uçağa çarptı.





Lufthansa Havayolları'nın Münih'ten gelen LH -3354 sefer sayılı uçağının farı kırıldı. Far kısa sürede değiştirilerek, normal saatinde tekrar Münih'e hareket etti.



Saat 23.23 gibi başlayan martı akını yarım saat sürdü



Devlet Hava Meydanları İşletmesi Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü'nden bir yetkili, sağanak yağış sırasında, Ataköy istikametindeki pist uzatma bölgesine bir anda çok sayıda martının akın ettiğini belirterek, "Pist uzatma çalışması nedeniyle toprak hafriyatı sırasında yağmurla birlikte ortaya çıkan solucan ve salyangoz gibi toprak altında yaşayan hayvanlara hücum eden binlerce martı, limanımıza gelen uçaklara tehlikeli anlar yaşattı. İtfaiye araçlarımızda bulunan yüksek volümlü sirenlerle yapılan mücadele sonrası kuşlar bölgeden uzaklaştırıldı" dedi.



Pist üzerinde 10 ölü martı bulundu



Martıların çarptığı diğer uçaklar şöyle:

THY'nin TK-573 Çarşamba'dan gelen uçağı, Air France Fransız Havayollarının Paris'ten gelen AF-2390 sefer sayılı uçağı, THY'nin Milas'tan gelen TK-3354 sefer sayılı uçağı, Atlas Havayollarının Gaziantep'ten gelen KK-019 sefer sayılı uçağı ve Atlas Havayollarının İzmir'den gelen KK-4023 sefer sayılı uçağı