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Havalimanında lüks taksi dönemi; indi-bindi ücreti 20 lira

350 milyon liralık Mercedes taksi hizmeti veriyor

11 Ocak 2018 15:28

İstanbul Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nin bünyesine kattığı Mercedes marka lüks taksi hizmet vermeye başladı. Kooperatifin aldığı 350 milyon liralık Mercedes taksi hizmeti veriyor.

Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, lüks taksilerin sayılarını artıracaklarını dile getirerek, "Biz bu araçları 60'a kadar çıkarmayı planlıyoruz. Şu anda talep, istediğimizin ve umduğumuzun da üzerinde" dedi.

Havalimanındaki lüks araçların normal taksilere göre 2 kat tarifeyle çalıştığını aktaran Can, söz konusu taksilerin açılışının 8 lira, kilometre başına bedelinin 5 lira ve indi-bindi ücretinin 20 lira olduğunu belirtti.

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