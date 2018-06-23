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Havalimanında kalp krizi geçiren yolcu yaşamını yitirdi

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS Nuri Demirağ Havalimanı'nda kalp krizi geçiren yolcu Cemal Yıldırım (71) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

23 Haziran 2018 22:09

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS Nuri Demirağ Havalimanı\'nda kalp krizi geçiren yolcu Cemal Yıldırım (71) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, öğle saatlerinde Sivas Nuri Demirağ Havalimanı\'nda meydana geldi. Sivas\'tan İstanbul\'a gitmek için havalimanına giden Cemal Yıldırım, \'check in\' işlemlerini yaptırırken bir anda yere yığıldı. Kalp krizi geçiren Yıldırım\'a havalimanında yolculuk etmek için bulunan bir doktor uzun süre kalp masajı yaparak müdahale etti. Cemal Yıldırım, daha sonra olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesi\'ne kaldırıldı ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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