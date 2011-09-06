Havalimanında İsrail vatandaşlarına kısasa kısas

T24 - Türkiye-İsrail arasındaki gerilim, Türkiye'ye gelen İsrail vatandaşlarına Atatürk Havalimanı'nda uygulandığı iddia edilen muameleyle daha da arttı. İstanbul Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri Ahmet Aydın, İsrail basınında yer alan, ‘40 İsrail vatandaşının gözaltına alındı’ iddiasıyla ilgili, “Kesinlikle doğru değil. Dışişleri’nin bize bildirdiğine göre onlar vatandaşlarımıza ne uyguluyorsa, biz de onlara aynısını uyguluyoruz. Kötü muamele yok” dedi.







Ancak bu muamele öncesinde İsrail'e giden Türk vatandaşlar da havaalanında benzer muameleyle karşılaştıklarını ileri sürmüştü. İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Türk yolculara yönelik bu uygulamanın bir yıldır devam ettiğini ifade etti. Türkiye'den de karşılık ilkesine göre hareket edildiği açıklaması geldi.



BM'nin Mavi Marmara raporuyla ilişkiler tarihi bir krize dönüştü.



Havaalanlarında önce Türk ardından da İsrailli yolculara karşılıklı uygulanan muameleyle gerilim tırmandı.



Türkiye-İsrail arasındaki yüksek tansiyonu iyice arttıran olaylar, Türk yolcuların Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda abartılı şekilde aranmasıyla başladı.



İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrail havalimanlarında Türk yolculara yönelik uygulanan muamelenin BM'nin Mavi Marmara raporuyla ilgisi olmadığını söyledi, bu uygulamanın bir yıldır devam ettiğini ifade etti.



Haaretz gazetesine konuşan yetkililer, "Ben Gurion Havalimanı'na gelen her Türk vatandaşı aynı rutin, küçük düşürücü muameleye maruz kalıyor"dedi.



Yetkililer, "Türk vatandaşlar havalimanındaki yolculardan ayrılır, valizleri derinlemesine aranır ve geniş bir sorgudan geçirilir. O ana kadar bunun güvenlik gerekçesiyle olduğunu düşünürler. Ancak ne zaman arama için soyunmaları istenir, o zaman bozulurlar. Bu, onları küçük düşürür" dedi.



Bu olayın ardından dün sabah saatlerinde bu kez Atatürk Havalimanı'nda yaşananlar İsraillilerin tepkisine neden oldu.



40 kadar İsrail vatandaşının pasaport kontrolü sırasında ayrı odalarda teker teker sorgulandığı, geniş bir aramadan geçtiği belirtildi.





Aydın: Özel bir uygulama yok





İstanbul Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri Ahmet Aydın, İsrail ile yaşanan gerginliğe ilişkin Atatürk Havalimanı’ndaki uygulamaları değerlendirdi.



Aydın, gazetecilerin “İsrail vatandaşlarına zorluk çıkarıldığı” yolundaki soru üzerine şunları söyledi:



“Bazı ülkelerde Türk vatandaşlarına örneğin ‘Niye geldin, ne kadar kalacaksın, nerede kalacaksın, ne kadar paran var?’ gibi sorular soruluyorsa, biz aynısını uyguluyoruz. İsrail bizim vatandaşlarımızın oraya gidiş nedenini sorguluyorsa, biz de İsrail vatandaşlarına aynı soruları soruyoruz. Özel bir uygulama yok. İsrail’in yaptığının aynısını, karşılıklılık esasına göre Dışişleri’nin kriterlerine göre uyguluyoruz.”

Kötü muamele yok



Aydın, İsrail basınında yer alan, ‘40 İsrail vatandaşının gözaltına alındı’ iddiasıyla ilgili, “Kesinlikle doğru değil. Dışişleri’nin bize bildirdiğine göre onlar vatandaşlarımıza ne uyguluyorsa, biz de onlara aynısını uyguluyoruz. Kötü muamele yok” dedi.