Havalimanında domuz gribi aşı odası açıldı

İstanbul'dan hacca gidecek hacı adaylarına, halk arasında ''domuz gribi'' olarak bilinen Pandemik A(H1N1) aşılarının yapılabilmesi için Atatürk Havalimanı'nda aşı odası hazırlandı.
Dış Hatlar Terminali gidiş katında hazırlanan ve ''Hac H1N1 Aşı Odası'' yazılı olan odaya akşam saatlerinde gelen sağlık personeli aşılama öncesi çalışmalara başladı.
Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü Atatürk Havalimanı Denetleme Merkezi'nden edinilen bilgiye göre, ''domuz gribi'' aşısı olamayan hacı adaylarına Atatürk Havalimanında 2 gün boyunca ''domuz gribi'' aşısı yapılacak.
Hacı adaylarının aşılarına sonraki günlerde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen 8 merkezde devam edilecek.
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde oluşturulan aşı odasına, isteyen hacı adaylarının aşılarının yapılabilmesi için 2 bin doz ''domuz gribi'' aşısı gönderildiği öğrenildi.