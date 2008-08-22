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Dünya

Havalimanına camdan daldı

Düsseldorf havaalanının terminal binasına aracıyla camdan giren taksi şoförü, terör endişesinden dolayı panik yarattı.

22 Ağustos 2008 03:00

Almanya'nın Düsseldorf havaalanının terminal binasına aracıyla giren taksi şoförü, terör endişesinden dolayı panik yarattı.

Düsseldorf polisi, 54 yaşındaki taksi şoförünün Essen kentinden havaalanına getirdiği iki yolcuyu bırakacağı sırada fenalık geçirerek aracıyla camdan giriş kapısını kırarak terminal binasına girdiğini, ancak 20 metre sonra durabildiğini belirtti.

Taksinin içindeki yolcular şok geçirirken, polis terör şüphesiyle araçta arama yaptı, daha sonra taksi sürücüsünün fenalık geçirdiği anlaşıldı.

Olay sırasında terminal binası içinde şans eseri yaralanan olmadığı bildirildi.

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