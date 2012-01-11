-Havalimanına bırakılan bavuldan kadın cesedi çıktı MANİLA (A.A) - 11.01.2012 - Filipinler polisi, Manila Havalimanı'nın park alanına bırakılan bir bavulda kimliği belirlenemeyen kadın cesedi buldu. Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı'nın park yerine terk edilen bavul, bomba imha uzmanları ve polis köpekleri eşliğinde açıldı. Havalimanında görevli bir polis, bavulun içine cenin pozisyonunda yerleştirilen ve Filipinli olduğu sanılan kadın kurbanın bavula konulmadan önce boğulmuş olabileceğini kaydetti. Bavulun etiketinde yer alan isimle ölen kadının aynı kişi olup olmadığı soruşturuluyor.