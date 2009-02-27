Havalimanı: Türk yetkililer bizi aramadı!

'Pilot Sezer yaşıyordu, yardım gelmeyince...'

Bakan'ın birşeyden haberi yok!



THY yalanladı

Bakan Yıldırım: Açıklamalarda çelişki yok

Hollanda'nın Schipol havalimanına inmeye çalışırken bir tarlaya sert iniş yapmak zorunda kalan THY uçağında hayatını kaybedenlerle ilgili belirsizlik sürüyor.Haberin duyulmasıyla birliklte kazada hayatını kaybedenlerin olup olmadığı ve kaç kişinin hayatını kaybetmiş olduğu konusunda Hollanda’dan ve Türkiye Ulaştırma bakanlığı yetkililerinden farklı açıklamalar gelmişti.Hollanda makamları kazada ölenler olduğunu söylerken aynı saatlerde Türk yetkililer ölü olmadığı yönünde açıklamalar yaptı. Bu çelişkinin sebebi bugün Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’a soruldu. Binali Yıldırım cevaben, “Biz Hollandalı yetkililerden aldığımız bilgileri aktardık” şeklinde bir cevap verdi.Ancak durum bunu göstermiyor. Gazeteport'un haberine göre, Hollanda Schipol Havalimanı Sözcüsü Marianne Debiy, kazanın meydana gelmesinden sonra Türk yetkililerin ölü olup olmadığı ve varsa sayısı hakkında kendileriyle hiçbir temas kurmadıklarını söyledi.Marianne Debiy’in Schipol Havalimanı’nda gerçekleştirilen basın toplantısının hemen öncesinde telefona bağlanarak Gazeteport'a yaptığı açıklama şu şekilde:“Uçak kazası saat 10.30’da (yerel saatle) meydana geldi. Kaza havalimanında değil, havalimanına 5 km uzaklıkta bir alanda meydana geldi. Biz ilk olarak kazanın olduğuna dair resmi bir açıklama yaptık. Daha sonra da kazada ölenleri ve ölü sayısının 9 olduğunu açıkladık. Türk yetkililerin bizim ‘ölü var’ dediğimiz saatlerde neden ‘ölü yok’ açıklaması yaptıklarını bilmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Türk yetkililerin havalimanımızla hiçbir teması olmadı. Türk yetkililer bizden ölü olup olmadığı ve varsa kaç kişinin hayatını kaybettiği yönünde bir soru yöneltmedi. Türk yetkililer şu anda da şehir belediye başkanı ile temas halindeler. Bilgileri oradan alıyorlar.”Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, yine bugün yaptığı açıklamada, uçakta hayatını kaybedenler olduğu konusunda Türk yetkililerden neden geç bilgi geldiği yönündeki bir soruya cevaben, “Belki hastanede ölmüş oldukları için ilk etapta bize ölü olarak bildirilmemiş olabilirler” demişti.Ancak Schipol Havalimanı sözcüsü Marinanne Debiy’in bu konuda söyledikleri de Bakan Binali Yıldırım’ı doğrulamıyor. Marianne Debiy, hayatını kaybeden 9 kişinin tamamının uçağın içindeyken hayatını kaybetmiş olduğunu açıkladı.THY'nin bir üst düzey yöneticisi ise Marinanne Debiy’in iddialarını yalanladı. Yetkili, şunları söyledi:"Böyle bir acı yaşadığımız günde, THY yönetiminin oradaki yerel yetkililere ulaşmamış olması mümkün mü? Gerek yer hizmetleri, gerek oradaki müdürümüz kazanaın meydana geldiği andan itibaren bir kriz masası oluşturarak çalışmalara başlamıştır. Ancak, enkaza ulaşmamız ve inceleme yapmamız sözkonusu olamamıştır. Gerek havalimanı yetkililerinden, gerek sivil havacılık makamlarından sürekli irtibat halinde kalınmış, bilgiler alınmaya çalışılmıştır. Alınan bilgililerde anında merkezimize aktarılıp kamuoyuyla paylaşılmıştır."Kaza sırasında çelişkili açıklamalarıyla sınıfta kalan Türk diplomasisi ve politikası, kriz yönetimde ne kadar başarısız olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Basına yansıyan iddialar üzerine bir açıklama yapan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, topu Hollandalı yetkililere attı. Çeşitli basın yayın organlarında resmi olmayan ve teyit edilmeyen haberlere itibar edilmemesi gerektiği, şuana kadar yapılan açıklamalarda herhangi bir çelişki bulunmadığı üzerinde duran Yıldırım, açıklamasında şu hususlara yer verdi:''Açıklamalar kafamıza estiği gibi değil, karşı taraftan teyit edilerek kamuoyu ile paylaşılmıştır. Biz onlardan aldığımız bilgilere itibar etmek mecburiyetindeyiz. Çeşitli haber kanallarından teyit edilmeyen söylemlere itibar edersek, hem kazazedelere hem de yakınlarına büyük bir haksızlık yapmış oluruz.Açıklamalarımızda herhangi bir çelişki yok. İlk açıklamalara göre herhangi bir can kaybının rapor edilmediğini bildirdik. Bu olmayacağı anlamına gelmez. Açıklamalarımızı bu çerçevede yaptık gelişmeler çerçevesinde de kamuoyunu bilgilendirdik. Türk sivil havacılığını ve THY'yi gölgelendirmeye çalışan soru işaretleri oluşturacak açıklamaları esefle karşıladık. Dış basından bu yönde çıkan haberlerin durdurulması adına da gerekli girişimlerde bulunduk.''