Havalimanı soygunu: Yarım litre su 6, bir bardak çay 9 lira!

T24 Haber Merkezi

Türkiye havalimanlarındaki yüksek fiyatlar sosyal medyanın gündeminde. Yarım litre suya 6 lira, 1 bardak çaya 9 lira veren vatandaşlar tepkilerini sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2 adet yarım litre suya 12 lira verdiğini paylaşan bir Twitter kullanıcısının post'u 2 bin 700'den fazla retweet, 8 bin beğeni aldı.

Kullanıcının paylaştığı içeriğin altına gelen yorumlarda diğer vatandaşlar da yüksek rakamlara aldığı ürünlerin faturalarını paylaştı.

İşte sosyal medyanın gündemindeki yüksek ücretli ürünler ve faturaları: