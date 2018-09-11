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Havalimanı soygunu: Yarım litre su 6, bir bardak çay 9 lira!

Bir poğaça 6 lira

11 Eylül 2018 12:57

T24 Haber Merkezi

Türkiye havalimanlarındaki yüksek fiyatlar sosyal medyanın gündeminde. Yarım litre suya 6 lira, 1 bardak çaya 9 lira veren vatandaşlar tepkilerini sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. 

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2 adet yarım litre suya 12 lira verdiğini paylaşan bir Twitter kullanıcısının post'u 2 bin 700'den fazla retweet, 8 bin beğeni aldı. 

Kullanıcının paylaştığı içeriğin altına gelen yorumlarda diğer vatandaşlar da yüksek rakamlara aldığı ürünlerin faturalarını paylaştı. 

İşte sosyal medyanın gündemindeki yüksek ücretli ürünler ve faturaları:

  

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