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Havalimanı saldırısından kılpayı kurtuldu, darbe girişiminde tanklara direndi, Diyarbakır patlamasında yaralandı

"Öldürmeyen Allah öldürmez"

16 Ağustos 2016 21:08

IŞİD'in Atatürk Havalimanı saldırısından 10 dakika arayla kurtulan, 15 Temmuz’da kendilerine “Yurtta Sulh Konseyi” adını veren cuntacıların darbe girişimi sırasında tankların önünü kesen 43 yaşındaki Ayhan Acet, akrabalarını ziyaret etmek amacıyla gittiği memleketi Batman'dan dönerken PKK’nın dün Diyarbakır'daki saldırısından yaralı olarak kurtuldu.

PKK’lılarca  dün Diyarbakır-Batman karayolunun Bismil ilçesi yol ayrımında bulunan Şehit Emniyet Amiri Murat Uçar Bölge Denetleme İstasyonuna yönelik bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda, İstanbul'da taksicilik yapan Acet de yaralandı. Diyarbakır'da kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Acet, daha sonra taburcu oldu.

Habertürk’te yer alan habere göre Acet, Diyarbakır Havalimanı'na gitmek üzere eşi, iki oğlu ve damadının bulunduğu araçla yola çıktıklarını anlatarak, teröristlerin Şehit Emniyet Amiri Murat Uçar Bölge Denetleme İstasyonu'na yönelik saldırısında yaralandığını söyledi.

 

Kolu kırıldı

 

Saldırı öncesinde silah sesleri duyduklarını, sonra bombalı aracın patlatıldığını kaydeden Acet, patlamadan sonra hiçbir şey hatırlamadığını, kolunda kırıkların oluştuğunu ve şarapnel parçasının kaldığını belirtti.

 

"Öldürmeyen Allah öldürmez"

 

Saldırıda oğlunun da hafif yaralandığını, bu tür saldırıları onaylamadıklarını ifade eden Acet, şöyle devam etti:

"Son aylarda birçok olay yaşadım. İstanbul'da taksicilik yapıyorum. DAEŞ'in Atatürk Havalimanı'na saldırdığı zaman 10 dakika önce yolcu alarak ayrılmıştım. Bizim durakta 3 arkadaşımız vefat etti. 10 dakika daha kalsaydım, durakta ben de ölebilirdim. 15 Temmuz darbe girişiminde Yenibosna'da sabaha kadar mahsur kaldım. Tankların geçişini önlemek için polisler bizi bekletti. Uzun kuyruk olunca tanklar hareket edemedi. Polise destek çıkarak, sabaha kadar bekledik. Sonra da Diyarbakır'daki bu saldırıyı yaşadık. Verilmiş bir sadakamız vardı, böyle kurtulduk. İstanbul'da havalimanı saldırısında 10 dakika arayla kurtuldum. Darbe girişimi sırasında sabahlara kadar yolda mahsur kalarak tankların önünü kestik. Şimdi de bombalı saldırıda yaralandım. Öldürmeyen Allah öldürmez."

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