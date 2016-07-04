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Havalimanı saldırısında 17 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Saldırıya ilişkin 13 kişi de dün tutuklanmıştı

04 Temmuz 2016 19:22

Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısına ilişkin gözaltında bulunan 17 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, havalimanındaki saldırıya ilişkin 1 ve 2 Temmuz'daki operasyonlarda gözaltına alınan 11'i yabancı uyruklu 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

NTV'de yer alan habere göre, zanlılar, Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bakırköy Adliyesine sevk edildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör saldırısına ilişkin operasyonlarda 29 şüpheliyi gözaltına almış, dün adliyeye sevk edilen 3'ü yabancı uyruklu 13 zanlı tutuklanmıştı.

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