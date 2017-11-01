Havalimanı inşaatında iş alamayan kamyoncular eylem yaptı

Adem AKATİN/PAZAR (Rize), (DHA) - RİZE\'nin Pazar ilçesi Yeşilköy köyünde yapımına başlanan Rize- Artvin Havalimanı inşaatında iş alamadıklarını belirten bir grup kamyon sürücüsü eylem gerçekleştirdi. Kamyonların damperlerini açarak şantiye karşısına çeken grup basın açıklaması yaptı.

Yeşilköy Köyü\'ndeki Rize- Artvin Havalimanı inşaatı önüne kamyonları ile gelen bir grup, damperlerini kaldırarak park etti. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı alanda kamyon sürücüleri adına açıklama yapan Mevlüt Yazıcı, Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerindeki kamyon sürücüsü arkadaşlarının havalimanında iş almak istediğini ancak başvurularına rağmen sonuç alamadıklarını belirtti. Yazıcı, \"Cumhurbaşkanımız burada havalimanının bölge esnafına ekonomik katkı sağlayacağını açıklamıştı. Ancak şirket dışarıdan kamyon getirip nakliye yaptırıyor. Havalimanının yapılmasına çok seviniyoruz. Ama burada ekmeği biz kamyoncu esnafı değil, dışarıdan getirilen şirket elemanları yiyor. Biz istiyoruz ki bu işten biz de bir lokma ekmek yiyelim\" dedi.

Sürücüler, şantiye karşısına damperlerini kaldırarak park ettikleri kamyonlarının yanında bekleyişe başladı.



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