-HAVALİMANI GÜVENLİK KULESİNDE İNTİHAR GİRİŞİMİ ADANA (A.A) - 18.07.2011 - Adana Havalimanında görevli özel güvenlik görevlisi, nöbet tuttuğu kulede intihar girişiminde bulundu. Alınan bilgiye göre, Adana Havalimanının Şakirpaşa Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalına bakan kısmında 6 numaralı kulede bulunan özel güvenlik görevlisi Hasan T. (37), nöbet değişimi öncesinde tabancayla göğsüne ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Nöbete gelen arkadaşı tarafından bulunan Hasan T, havalimanı yakınındaki özel bir tıp merkezindeki ilk müdahalenin ardından Adana Numune Hastanesine kaldırıldı. Hasan T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Hasan T'nin eşinden bir süre önce ayrıldığı, 2 çocuğu bulunduğu ve sürekli ailesi ile ilgili problemlerinden bahsettiği belirtildi. Olayın ardından kulede Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.