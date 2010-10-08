T24 LogoT24 Logo
Gündem

HAVALI TÜFEK, POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ  İSTANBUL (A.A)

08 Ekim 2010 22:27

-HAVALI TÜFEK, POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ  İSTANBUL (A.A) - 08.10.2010 - Güngören'de, ''uzun namlulu ve dürbünlü silah bulunduğu'' ihbarı üzerine durdurulan minibüsteki silahın, havalı tüfek olduğu ortaya çıktı.   Alınan bilgiye göre, ''155 Polis İmdat'' telefonunu arayan vatandaşlar, Tozkoparan'da bir kişinin uzun namlulu ve dürbünlü bir silahla 34 DJ 5617 plakalı minibüse bindiği yönünde ihbarda bulundu.  Aracın D-100 Karayolu istikametine gittiğini belirleyen polis ekipleri alarma geçti. Güzergahta önlem alan polisler tarafından durdurulan minibüste yapılan aramada, bir adet dürbünlü tüfek bulundu.  Yapılan incelemede silahın havalı tüfek olduğu belirlenirken, minibüs sürücüsü silahla birlikte Tozkoparan Polis Merkezine götürüldü.  İfadesinde, faturalı olan silahı, evdeki kardeşinin kurcalamaması için yanına aldığını söylediği öğrenilen sürücü, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24