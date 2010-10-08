-HAVALI TÜFEK, POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ İSTANBUL (A.A) - 08.10.2010 - Güngören'de, ''uzun namlulu ve dürbünlü silah bulunduğu'' ihbarı üzerine durdurulan minibüsteki silahın, havalı tüfek olduğu ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, ''155 Polis İmdat'' telefonunu arayan vatandaşlar, Tozkoparan'da bir kişinin uzun namlulu ve dürbünlü bir silahla 34 DJ 5617 plakalı minibüse bindiği yönünde ihbarda bulundu. Aracın D-100 Karayolu istikametine gittiğini belirleyen polis ekipleri alarma geçti. Güzergahta önlem alan polisler tarafından durdurulan minibüste yapılan aramada, bir adet dürbünlü tüfek bulundu. Yapılan incelemede silahın havalı tüfek olduğu belirlenirken, minibüs sürücüsü silahla birlikte Tozkoparan Polis Merkezine götürüldü. İfadesinde, faturalı olan silahı, evdeki kardeşinin kurcalamaması için yanına aldığını söylediği öğrenilen sürücü, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.