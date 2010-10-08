-HAVALAR SOĞUDU, ZEHİRLENMELER BAŞLADI KAYSERİ (A.A) - 08.10.2010 - Kayseri'de kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi, hastanede tedavi altına alındı. Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde Kadem Öztürk (44), Onhut Öztürk (17) ve Muhammet Ali Öztürk (11) gece yatarken yakılan kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yakınları tarafından baygın halde bulunan üç kişi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Karbonmonoksit gazından zehirlenen üç kişinin hayati tehlikeyi atlattıkları öğrenildi.