Havalar soğudu sarkıtlar uzadı (2)

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DONAN ARACINI FÖN MAKİNASI İLE ÇALIŞTIRDI Ardahan'da aşırı soğuk hava nedeniyle birçok aracın mazot deposu dondu

27 Kasım 2017 14:13

DONAN ARACINI FÖN MAKİNASI İLE ÇALIŞTIRDI
Ardahan\'da aşırı soğuk hava nedeniyle birçok aracın mazot deposu dondu. Sabah işe gitmek isteyen sürücüler araçlarını çalıştıramayınca farklı yöntemlere başvurdu. Soğuk hava nedeniyle aracının donan mazot filtresini fön makinesi ve sıcak su yardımıyla ısıtarak açmaya çalışan Gencay Yıldız, \"Her kış bu sıkıntılarla karşılaşıyoruz. En etkili çözüm fön makinası ile veya kaynar su ile mazot filitresini ısıtmak\" dedi.
Sabah saatlerinde etkili olan sis ve yolların buzlu olması ulaşımı da olumsuz etkiledi. Okula gitmek için yola çıkan öğrenciler soğuk havadan dolayı çok üşüdüklerini söyledi. 

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