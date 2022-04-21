Havalar ne zaman ısınacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren artacağını duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Sosyal medyadan güncel haritayla birlikte yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "21 – 27 Nisan 2022 hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artarak hafta sonundan itibaren mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor."

Karadeniz'e fırtına uyarısı

Batı Karadeniz'de rüzgarın, yarın (Perşembe) günün ilk saatlerinde batısında kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden sonra doğusunda batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.